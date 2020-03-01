تراند اليوم : مايلي سايرس عارية الصدر خلف الكواليس وتختتم عرض أزياء مارك جاكوبس للمرة الأولى!

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تألقت المغنية الأميركية مايلي سايرس في ختام عرض أزياء المصمم مارك جاكوبس لمجموعة خريف و شتاء 2020، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، بكروب توب سوداء وسروال واسع مريح من الكتان. أحدثت إطلالة مايلي جدلاً كبيراً و مفاجأة سارّة لجمهورها إذ أنها المرة الأولى التي تطلً علينا في حدث ضخم من هذا النوع، فتهافت متابعيها الى نشر صورها معبّرين عن مدى حبهم وافتخارهم بها.

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حملت سايرس حقيبة بنقشة الحمار الوحشي باللونين الأبيض و الأسود ناسبتها كثيراً. كما لفتتنا القفازات التي اعتمدتها السوداء، المصممة من الجلد الفاخر. وضعت سايرس قلادة فضيّة من توقيع العلامة أيضاً ناسبت إطلالتها كثيراً.

إعتمدت سايرس تسريحة wet look وقد لاقت بها كثيراً. أما بالنسبة للمكياج، فلقد وضعت النجمة الشقراء ظلال العين باللون الأسود وأحمر الشفاه النيود اللامع.