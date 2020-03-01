المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يُعلق على ألبوم عمرو دياب الجديد 'سهران'

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، يوم السبت 29 فبراير/ شباط 2020، على ألبوم الفنان المصري عمرو دياب الجديد (سهران).

وقال ادرعي في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، "مبروك الألبوم الجديد (سهران) يا عمرو دياب".

وأضاف: "بتأمل تستمر بعملك الفني الرائع، وللمشاهدين بشارككم أجمل أغنية من الألبوم برأيي جامد بس".

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طرح الفنان المصري عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد "سهران"، الشهر الماضي، عبر إحدى شركات الهواتف النقالة، وسط إشادة واسعة من جانب جماهيره في مصر والوطن العربي.

ومع الدقائق الأولى لطرح الألبوم، استطاع عمرو دياب أن يتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل ألبوم سهران للفنان المصري عمرو دياب عودة قوية بعد ألبومه السابق "كل حياتي" الذي لم يلقَ النجاح ذاته الذي يشهده الألبوم الجديد، حيث تميز ألبوم "سهران" بالعديد من اللقطات.