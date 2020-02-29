شاهد : شقيقات الفنانة شذى يشعلن حفل الحناء بالرقص والزغاريد

بعد أن أعلنت الفنانة البحرينية شذى سبت عقد قرانها قبل نحو اسبوعين، أشعلت لقطات من حفل الحناء الخاص بها مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل اسمها يتصدر قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي غوغل.

وظهرت العروس البحرينية في الحفل وهي ترتدي فستانًا أزرق اللون، مصنوعًا من قماش التل، بطبقات الكشكش، بينما تركت شعرها منسدلًا على ظهرها، في حين ارتدت شقيقاتها شيماء وأبرار القفطان المغربي.

ونشرت شذى صورة لإطلالتها على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستقرام، وعلقت عليها: “مهما تعددت أنواع السعادة تبقى دعوات الوالدين أجملها، جانب من صور حفلة الحنة وكانت بسيطة جدًا للأهل والمقربين فقط، ما كانت حفلة خطوبتي”.

وشاركت شقيقات العروس عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت في الحفل على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرن بها وهن يتشاركن الرقص والزغاريد.

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وعلقت شيماء سبت على حفل حناء شقيقها بنشر عدد من الصور لهما على إنستقرام، وعلقت عليها: “حناج عين يا شذى حناج عين، ما شاء الله عليج أختي، وربي يسعدج الله لا يحرمني منكم يا دنيتي ولا من أمي وأبوي ويطول بأعماركم ويحفظكم، ناقصتنا شيول الله يوصلها لنا بالسلامة، وربي لا يغير علينا إلا للأفضل” .

وكانت الفنانة شذى أعلنت خبر عقد قرانها قبل أسبوعين، بنشر صورة من عقد القران على حسابها بموقع إنستقرام، ظهرت بها بينما أخفت وجه العريس.