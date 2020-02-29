تراند اليوم : محمد وزيري مستاء وما علاقة هيفا وهبي؟ – صورة

انتهت علاقة العمل بين النجمة اللبنانية هيفا وهبي والملحن والمنتج محمد وزيري، وكل منهما أعلن بطريقة غير مباشرة عن إنتهاء علاقة الحب التي جمعتهما يومًا ولسنوات أيضًا.

هيفا أعلنت في عيد الحب أن قلبها بات خاليًا، لتعود وتنشر صورة تؤكد فيها إنها تعرضت للسرقة وطلبت من السارق إعادة كل أشيائها.

هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟

محمد نشر صورة جمعته مع هيفا وقال: “يام ما كاان في فالنتين.. كله كدب بكدب بكدب كمان مرة.. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي” لكنه حذف الصورة والتعليق بعد ساعة.

Advertisements

اقرأ: محمد وزيري يعلن انتهاء علاقته بهيفا ويحذفها

واليوم عاد محمد ليعبر عن استيائها بعدما تعرض لخداع ولعمليات مكر، والبعض قال إنه يوجه رسالة لهيفا وهبي التي اتهمت أحدهم بالسرقة، وكتب: “اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا من أن ينزل بي غضبك أو يحل عليا سخطك لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك”

وتابع: “يا رب ارحميني من كل حد بيمكر بيا”

الوزيري بريء وللجرس: هيفا حبيبتي وهنا كل الوثائق – فيديو