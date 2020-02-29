تراند اليوم : سما المصري كبّرت مؤخرتها وتعرضها مجانًا

نشرت الرقاصة المصرية، سما المصري، فيديو لها وكانت تلعب البلياردو اللعبة التي تريد تركيزًا عاليًا ودقة لإصابة الهدف.

صورت نفسها من الخلف، أي من خلال مؤخرتها التي تؤمن لها مدخولًا شهريًا، وتقدم الإغراء والإثارة لتسلط الضوء عليها، لأن لا أعمال لديها وإنسانة عاطلة عن العمل بإستنثاء عرض جسدها.

ويبدو أن حجم مؤخرتها أصبح يضايقها كثيرًا، وكتبت ملمّحة عن ذلك، وقالت: “انا بلعب بلياردو كنت حاسه ان في حاجه تقيله في جسمي مش عارف اتحرك منها براحتي بس تمام ابتديت اتعامل”

وسأل البعض ما إذا كانت كبرت مؤخرتها في الآونة الأخيرة لأن حجمها ليس طبيعيًا.