وفاة المشير طنطاوي تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية اليوم السبت 29 فبراير، خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على آثرها فى جولة مكثفة من العلاج.

ومن جهته، نفى اللواء سمير فرج المستشار الإعلامي السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وقت ثورة 25 يناير، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق.

وأكّد اللواء فرج، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ المشير طنطاوي "بخير الحمد لله.. وفي منزله".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أخبارًا حول وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق في الساعات القليلة الماضية.

Advertisements

وقال حساب عمر الكهكي عبر مواقع التواصل تويتر :"البقاء والدوام لله ننعي بكل الاسي والحزن مقاتل من مقاتليين القوات المسلحه مقاتل قضي عُُمره في الحفاظ ع امن وسلامه هذه البلد المشير /محمد حسين طنطاوي.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس الراحل محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

وشارك طنطاوي في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بإداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012 . أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.