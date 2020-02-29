شاهد: تفاصيل حفل خطوبة الفنانة ديانا كرزون ومعاذ العمري

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، من عقد قران الفنانة الأردنية ديانا كرزون على الإعلامي الأردني معاذ العمري، حيث خطف مشهد مؤثر للحظة بكاء والدتها واحتضانها لها، الأمر الذي دفع إحدى شقيقات الفنانة الأردنية للمزاح من أجل تخفيف حدة تأثر الموقف، بأن طلبت من أمها بأن تتوقف عن البكاء حتى لا تفسد المكياج.

ونشرت الفنانة ديانا كرزون مجموعة من مقاطع الفيديو التي تضمنت كلمة من والدها وكذلك خطبة أحد الشيوخ والدعاء لهما قبل اتمام عقد الزواج، في منزل والدة كرزون في منطقة حي الكرسي بالعاصمة عمان، وسط حضور عدد من الشخصيات.

كما كشفت لقطات جاهة وعقد قران ديانا كرزون عن فستان العروس الأنيق الأبيض الذي حمل توقيع بيت الأزياء العالمي labourjoisie، فجاء تصميمه مطرزاً بحبات ذهبية اللون لامعة، مع وجود حزام ذهبي حول الخصر، وأكملت العروس جمال إطلالتها بتاج ذهبي على الرأس مع ترك شعرها منسدل بتموجات ناعمة.

أما أكثر اللقطات التي أثارت ضجة في عقد قران ديانا كرزون، كانت لحظة اندماج شقيقتها في الرقص على أغنية "بنت الجيران" مع صديقتها، إلى جانب رقص العروس الهستيري مع أختها على إحدى الأغاني الصاخبة الإيقاع.

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وبدأت الفنانة الاردنية الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت اغنيتين احدهمها رسالة فنان

شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر.

وحازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدة عطية التي حصلت على 48بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 ملثت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنت أغنية "أنساني ما بنساك"

والفنانة ديانا محمد كرزون مغنية أردنية حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003، حيث ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، و أم سورية كردية إنفصلا لاحقا ،هي الأخت الكبرى لثلاثة اشقاء زين ،هيا ،داوود ، من أصول تركية.