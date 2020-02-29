الفنانة أحلام تعلق على تفشي فيروس كورونا

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بشكل سريع في دول الخليج.

ونشرت الفنانة الاماراتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

​ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، انتشر فيروس "كورونا" المستجد، في عدد من الدول الخليجية، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

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وقررت السعودية يوم أمس الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي الفيروس كورونا المستجد، حسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت. لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضًا على السعوديين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في البحرين الجمعة تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس كورونا إحداهما سعودية، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38 حالة.