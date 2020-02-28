تراند اليوم : سما المصري في فيديو جديد مع البنات الشمال – إتفرج

نشرت سما المصري فيديو جديد عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قدمت من خلالها بعض نصائح الاتيكيت بالنسبة للفتيات مثل طريقة المشي والجلوس ووضع الخلخال.

بعد ان تحدثت عن طريقة المشي والجلوس، تطرقت سما المصري الى طريقة وضع الخلخال مشددة على ضرورة ارتدائه بطريقة معينة قائلة: “ما فيش بنت بتلبس الخلخال في رجلها اليمين والبنت اللي بتلبس خلخال في رجلها اليمين تبقى شمال”.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “علي حسب خلخال الست في رجليها اليمين أو الشمال بيوضح إذا كانت هي ست شاذه بتاعت حريم ولا طبيعيه بتاعت رجاله”.