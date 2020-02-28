توجه تحذيرا...محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم تكشف مفاجأة مدوية

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة 28 فبراير، مفاجأة جديدة بشأن قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وأكدت رهاب بيطار على ما قاله المحامي رامي هندي، عضو فريق الدفاع عن "الموسى"، بأن عدد الطلقات التي صُوبت عليه بلغ 30 طلقة، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي الثاني والأخير، الذي صدر الاثنين.

وأضافت بيطار: "التقرير الثاني يتنافى مع التقرير الأول، الذي ذكر أن عدد الطلقات 23، بينما كشف هذا التقرير الأخير وجود 5 طلقات في جسد الموسى، لم يتم ذكرها في التقرير الأول، إضافة إلى طلقة من الخلف في الرأس، وأخرى مفككة من الخلف أيضا"، لافتة إلى أن التقرير الذي صدر أخيرا لجثة محمد الموسى، مازال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور.

وحذرت رهاب بيطار بأنها لن تسمح لأي أحد، مهما بلغ نفوذه أو شهرته أو نجوميته، بطمس الحقيقة، في إشارة إلى نجومية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي هاشم.

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وعبرت بيطار، اليوم الخميس، عن استيائها من "عرقلة إصدار أوراق دفن محمد الموسى، مؤكدة أنها شهادة وفاة وليس شهادة جامعية".

يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

الجدير بالذر أن فيلا الفنانة اللبنانية عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.