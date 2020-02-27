تقييم مؤشر الكفاءة في اللغة الإنجليزية EPI

تعد اللغة الإنجليزية هي الاستخدام الشائع على مستوى دول العالم في المجالات المختلفة وبشكل خاص مجال الأعمال والتجارة، فهي من اللغات المرنة والتي تشمل كل المصطلحات الخاصة بالمجالات العلمية والتجارية وغير ذلك من المصطلحات التي جعلت منها هي اللغة الأولى التي تستخدم في مجال الأعمال خلال عشرين سنة من الزمن، كما أنها تخضع للعديد من التقييمات ومؤشرات لتحدد مدى كفاءتها، ويقوم العديد من الخبراء بوضع تقييمات لتحدد مستوى مستخدمي اللغة الإنجليزية، من أهم المعايير التي تدعو لتقييم المهارة في اللغة الإنجليزية هي المهارات الخاصة بتلك اللغة والتي بشكل احترافي ومهم في مجال الأعمال والبيزنس وفيما يلي سنتناول كفاءة اللغة الإنجليزية من هذا المنظور..

أهمية مهارات اللغة الإنجليزية

كلما كان انتشار الإنجليزية كبير كلما كانت أساسية ومطلوبة لكتابة السيرة الذاتية التي يقدم بها أي شخص لأي وظيفة على مستوى العالم ويكون نمؤذجًا للموظف الناجح، وبشكل خاص ما وصلنا إليه من عصر متطور حيث أصبحت الشركات حول العالم تتبادل المصالح والمستندات والمعلومات فيما بينها باللغة الإنجليزية لتصبح اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية في معظم دول العالم بعد اللغة الأم لكل بلد ولكنها تحتل الدرجة الأولى في عالم الأعمال والبيزنس، حيث تم فرضها على الشركات أن تكون اللغة الأساسية التي يمكن لكل أصحاب الأعمال التواصل بها..

أسباب انتشار اللغة الإنجليزية في العالم

ربما يكون سبب انتشار الإنجليزية بهذا الشكل يعود إلى الزمن الاستعماري العسكري الذي كان يتواجد فيه متحدثي اللغة الإنجليزية بشكل فعال في الدول التي لا تتحدث تلك اللغة، ولكن على الرغم من أن زمن الاستعمار لم يكن على كل بقاع العالم إلا أن اللغة تمكنت من الانتشار بشكل سريع وخلال وقت قصير حتى أصبحت هي اللغة الرسمية للتواصل على مستوى العالم سواء كان ذلك في مجال الأعمال أو مجال السياسة..

كما أن الشركات لديها الحاجة للتواصل مع بعضها البعض على مستوى العالم وقد تم البناء على اختيار اللغة الإنجليزية لتكون تلك اللغة الخاصة بالتواصل لأنها تحتل اللغة الثانية لمعظم سكان الأرض وهي اللغة الشائع استخدامها لما يزيد عن 70 دولة بجانب أنها تعد من اللغات التي يوجد من بين مفرداتها مصطلحات تشمل عالم الأعمال..

وتعد اللغة الإنجليزية هي عامل من العوامل الرئيسية لنجاح أي شركة من شركات قطاع الأعمال حيث إنها واحدة من أسس النجاح لأي فرد، فالشركات التي توجد في مجال متنافس توحد خطاباتها بشكل رئيسي لتكون مكتوبة باللغة الإنجليزية، كما أنها ليست في التعاملات بين الشركات وبعضها على المستوى الدولي ولكنه أيضًا على المستوى الداخلي للشركة أيضًا، حيث تتميز اللغة الإنجليزية بالمرونة سواء كانت في الكتابة أو المحادثة كما أنها تتميز بتأمين العمل والقدرة على التواصل مع العملاء..

استخدامات اللغة الإنجليزية في مجال الأعمال

الكثير من الشركات تستخدم اللغة الإنجليزية في التواصل من خلال البريد الإلكتروني للموظفين، كما تستخدم اللغة في العروض التوضيحية للمنتجات والخدمات خلال العروض التسويقية التي تعرضها الشركات على بعضهم البعض، وتستخدم اللغة في توثيق البيانات والعقود القانونية بين الشركات وبعضها وخاصة عندما تكون الشركات ذات جنسيات مختلفة ومتعددة..

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كما تستخدم اللغة الإنجليزية في الكثير من الأبحاث العلمية في مجال التدريس والتعلم، حيث أن المجال العلمي يعد واحد من المجالات المهمة التي تسيطر عليه اللغة الإنجليزية حيث أن معظم الجامعات تفرض على الطلبة الحصول على شهادات تعتمد فيها نتيجة اختبار إتقان مهارة اللغة الإنجليزية وكذلك المنح الدراسية في حال رغبة أحد الطلبة للسفر إلى الخارج عليه أن يقوم بإجراء اختبار تقييم إتقان اللغة الإنجليزية..

مهارة اللغة الإنجليزية في قطاعات الأعمال

تعد اللغة الإنجليزية مطلوبة بشكل متقن في العديد من قطاعات الأعمال مثل قطاع الشحن والخطوط الجوية التي تحتل فيها اللغة الدرجة الأولى على مستوى العالم كله وهي اللغة التي يستخدمها طياري الخطوط الجوية والمسئولين في البحرية مثل ضباط البحرية..

طرق إتقان مهارات اللغة الإنجليزية

استيعاب المفردات اللغوية

من المهم على من يرغب في إتقان المهارات اللغوية الإنجليزية أن يستوعب المفردات والمصطلحات الخاصة بالمجال الذي يستخدمها فيه، فاللغة ليست إلا مجموعة من الكلمات والقواعد التي ترتب تلك المفردات حتى يستطيع الفرد يكون جملة يتم فهمها من المتلقي، والكثير من الكلمات يمكنه التعامل مع اللغة بمرونة كبيرة، والقليل من القواعد تساعدنا على ترتيب الكلمات لاستخدامها في مواضعها الصحيحة وكل حسب استخدامها..

فهم القواعد اللغوية

إن القواعد النحوية Grammar في اللغة الإنجليزية من الأمور المهمة حتى يتمكن الفرد باستخدام اللغة بشكل جيد وعلى النحو الصحيح حيث أن المفردات اللغوية ليست وحدها تساعد على إتقان اللغة وتوصيل المعلومة بشكل سليم، فحتى يتمكن المرء من الكتابة والتحدث بطلاقة عليه أن يعرف القواعد النحوية الخاصة باللغة حتى يستطيع توصيل رسالته بشكل خالي من الأخطاء..

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