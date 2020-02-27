شاهد: العثور على مخلوق غريب في أستراليا

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمخلوق غريب عثر عليه على أحد شواطئ أستراليا بالقرب من مدينة بيرت.

قام رجل أسترالي بنشر صورة هذا المخلوق الغريب بعد أن عثر عليه على الشاطئ، ليتم لاحقا تاول هذه الصورة بشكل واسع على الانترنت.

من جهته أوضح البروفيسور كولوم براون من قسم العلوم البيولوجية بجامعة ماكواري، أن المخلوق الذي تم العثور عليه، يعرف بالأرنب البحري.

وقال بأنه يشبه الأخطبوط حيث يستخدم أحباره للحماية ولفرز سمه على من يهاجمه.

يذكر بأن إعصار "سيارا" قد جلب في وقت سابق إلى الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا، هيكلا عظميا لمخلوق بحري غامض، ليحدث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول نوعه، حيث وصف بعضهم بأنه لحوت قاتل بينما قال آخرون بأنه بقايا سمكة قرش الثعلب.