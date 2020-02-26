تراند اليوم : سما المصري تحب مؤخرتها والتاتو في هذا المكان – صور

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة بواسطة الفوتوشوب ووضعت رأسها على جسم رسوم المتحركة “توم وجيري”، وقالت إن الصحافة حين تراها لا تصوّر إلا مؤخرتها، ومن ثم اعترفت أنها السبب.

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وقالت: “لا ماتظلموش الصحافه والاعلام بصراحه انا اللي باقصد اصور نفسي كده…باحب ابراجي ياجماعه اعمل ايه؟؟ والله باحبهم اوي عندي عقده نفسيه ادعولي”

كما نشرت صورة أخرى لها وقفت أمام حوض السباحة، وقالت إنها تعشق رياضة السباحة، وكشفت التاتو الذي وشمته على بطنها.