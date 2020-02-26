الفاضح +18 فديو مني فاروق و خالد يوسف 10-2-2019 فيديو شيماء الحاج والمخرج كامل .. فيديو شيماء الحاج الجزء الثاني بدون حذف

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فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة الفيديوهات الجنسية المتهم فيها كلا من الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، قال مصدر أمني، إن أن امر ضبط وإحضار صدر لـ4 متورطين جدد عقب قرار حبسهم منى فاروق، وشيما الحاج فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة، بحسب جريدة الشروق، التي استمرت 3 ساعات أن هناك 4 متهمين جدد في القضية، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، إذ تبين من خلال تفريغ الأولي للمقاطع المصورة، ظهور فتيات أخريات شاركن في التصوير مع المخرج الشهير، وممارسة الأفعال الفاضحة، وأيضًا مشاركة شخص آخر في تصوير بعض المقاطع.

وفى وقت سابق أمرت نيابة مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، وذلك بعد الاستماع لأقوال الفنانة منى فاروق في واقعة الفيديو الإباحي الشهير، بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.

وانتهت النيابة من التحقيق مع المتهمتين، حيث تم التحقيق معهما لـ5 ساعات تقريباً قبل أن تقرر النيابة استمرار احتجازهما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، في الفيديو المنشور.

حضرت منى فاروق، إلى مقر النيابة عقب صلاة الجمعة، متلثمة في “إشرب” أسمر، ووسط حراسة أمنية مشددة، وفرض كردون بمحيط النيابة.

النيابة تأمر بتفريغ الفيديوهات

و أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بتفريغ الفيديوهات الإباحية التي انتشرت للممثلتين والتي وجهت لهما تهمة ارتكاب الفعل الفاضح، وذلك تمهيدا لمواجهتهما بها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وأكدت النيابة أن القرار في القضية سيصدر من المكتب الفني للنائب العام، وأضاف مصدر أمني بقسم مدينة نصر أن المتهمتين تم ترحيلهما إلى النيابة وسط حراسة أمنية مشددة.

ووجهت لهما النيابة تهمة الإعلان عن فعل الفاضح العلني، طبقًا لنص المادة 269 لقانون العقوبات.

وكانت التفاصيل الكاملة وكواليس القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، لظهورهما فى فيديوهات جنسية مع شخصية عامة.

وقال المصدر، إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قدمت تحريات أولية للنيابة العامة لاستصدار أمر ضبط وإحضار للممثلتين، وإن عملية القبض على منى فاروق تمت أمس من أحد كافيهات منطقة شمال القاهرة.

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حيث تم الاتصال بها واستدراجها عن طريق أحد الأشخاص لحديث ودي وبعدها ألقي القبض وترحيلها لمقار أحد الجهات الأمنية تمهيداً لاستجوابها وفتح تحقيق معها، حسبما أفادت المصادر.

وأضاف المصدر ، أن التحقيق الأولى والاستجواب المبدئي تضمن أسئلة عن علاقتها بالشخصية العامة وسبب ظهورها معاه فى الفيديو وتاريخ التصوير وكيف تم ذلك وسنها وهل تم ذلك بالتراضي أم بالإجبار وهل كان هناك مقابل لذلك أم ماذا؟!

وتابع المصدر، أن منى فاروق تحت الضغط والاستجواب اعترفت بعدد من الأمور، نافية أن يكون هى من روجت أو سربت الفيديو وأنها لا تعلم من قام بمثل هذه الأمور، لافتاً إلى أن هناك سيدة فى 2015 سرقة لاب توب وعدد من هواتف المحمول من الشخصية العامة وهي من سربت هذه الفيديوهات والصور وتم تقديم بلاغ للنيابة ضدها فى هذا الوقت.

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المنزل الذي تم التصوير فيه

هروب خالد يوسف ورده

وغادر المخرج خالد يوسف عضو مجلس النوار مطار القاهرة الدولي متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، مساء الخميس، خوفا من أن يزج بالسجل مثل منى فاروق وشيماء الحاج.

وكان حجته للسفر عبارات كاذبة يدافع بها عن نفسه التي اكتشفت اخيرا.

وعلق خالد يوسف بشكل مفاجئ على خبر هروبه من مصر، عبر صفحته على تويتر قائلا، " آخر أكاذيب الااعلام في حملة تشويهي أنني قد سافرت أمس هربا.

وأضاف، أنه متواجد منذ أسبوع في باريس في اطار زيارتي الشهرية لزوجتي وابنتي وهذه آخر الأكاذيب.

أما عن أولها فسأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.

وأكد يوسف أنه يتعرض لحملة تشويه ممنهجة مشيرا الى أن هذه الحملة لن تهز له شعرة ولن تثنيه عن مواقفه.