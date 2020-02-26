تراند اليوم : كايلي جينر وكلوي كارداشيان الأكثر إثارة بعد حفل الأوسكار السنوي الذي أقامته بيونسيه وزوجها Jay-Z

بعد حفل الأوسكار السنوي مساء الأحد، حضر عدد كبير من النجوم إلىChateau Marmont في لوس أنجلوس للـafter-party التي أقامها بيونسيه وزوجها Jay-Z.

ومن أبرز الحاضرين كانت عائلة كارداشيان وجينير اللواتي خطفن الأنظار بالإطلالات المميزة. فطلّت كورتني بفستان shimmery جريء بالأسود والفضي.

كورتني كارداشيان في حفل بيونسيه وJay-Z

أما كلوي فاعتمدت فستان أبيض من تصميم نيكولا جبران مميز بالفتحة عند جهة اليمين ونشرت عدد من الصور على إنستغرام حققت أكثر من مليون ونصف لايك.

كيم اعتمدت الفستان نفسه الذي تألقت به في حفل Vanity Fair بلون الـbeige من Alexander McQueen.

كايلي جينير سحرت الجميع بفستان أحمر off-the-shoulder من Vivienne Westwood تميّزه الفتحة عند جهة اليسار. كما نسقت معه مجوهرات من Lorraine Schwartz و stilletos من Louboutin.

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ونشرت كايلي صورة على إنستغرام كتبت بما معناه: "نعم للفستان" وحققت أكثر من 5 ملايين لايك.

أما الملفت فكان حضور Travis Scott الحفلة نفسها وأكّدت إحدى المصادر لموقع E!News أن ترافيس التقى بكايلي وأمضيا سويًا السهرة. وبالإشارة إلى حسن العلاقة بينه وبين العائلة أضافت المصادر: "كان يحتسي المشروب مع كورتني وكايلي وكانوا يلتقطون الصور سويًا".

وما زالت أديل تثير الإعجاب في كل المناسبات التي تشارك فيها بسبب خسارتها الكبيرة للوزن. فطلّت في حفل بيونسيه بفستان glittery مميز بلـ leopard print.

وحضرت ريهانا بفستان أسود قصير من Alexandre Vauthier مميز بالـruffles. ونشرت ريهانا صورة على إنستغرام حققت أكثر من مليون و100 ألف لايك في الساعات الأولى على نشرها.

View this post on Instagram . A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Feb 10, 2020 at 7:45pm PST

أما Reese Witherspoon وتشارليز ثيرون فحضرا بالفساتين نفسها التي ذهبوا بها إلى حفل Vanity Fair.أما Beyonce فلم تكشف عن إطلالتها في هذه الليلة جتى الأن.