شكرا لبحثكم عن خبر كيف تنام في أقل من دقيقة.. جرب طريقة 4-7-8 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إذا كنت تعاني من الأرق وصعوبة النوم، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الراحة، فأنت بحاجة إلى طريقة "4-7-8".

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن هذه الطريقة ستجعل أي شخص ينام في أقل من دقيقة، بعد القيام بها، وهي تحظى بشعبية كبيرة بين الذين يعانون الأرق ليلا.

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لفتت إلى أن الطريقة تقوم على تغييرات في طريقة التنفس، ويمكن تجربتها عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، وتكرر هذه العملية 4 مرات".

وأفاد الدكتور أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، بأن تمرين التنفس مستوحى من اليوغا الهندية التي تستخدم كجزء من ممارسة التأمل، موضحا "أنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق".

وبين الدكتور ويل أن تلك الطريقة تفرض بعض الإيقاعات على التنفس، وتعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي.