شاهد: أول تعليق للفنان راغب علامة على قضية نانسي عجرم

اعتبر الفنان اللبناني راغب علامة، اليوم الثلاثاء، تصرف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور، بقتل الشاب السوري محمد موسى رد فعل طبيعي.

وقال الفنان اللبناني في مقابلة أجراها على قناة "العربية"، أنه متعاطف مع نانسي وزوجها، ومع أطفال القتيل، محمد موسى، لأن لا ذنب لهم في الحادث وسيكبرون ويعرفون أن والدهم قتل أمام أطفال آخرين أيضاً كان يريد الاعتداء عليهم. معتبراً أن تصرف زوج نانسي كان ردّ فعلٍ طبيعي نتيجة ما حدث.

وأضاف راغب علامة أنه بزمن كثرة مواقع التواصل الاجتماعي هناك فوضى عارمة و"انفلات" تشبه "التابلويد" حيث أن كل شخص وأيّاً كان يكتب ما يريد.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام لبنانية، تطورات جديدة بقضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهشيم.

وقالت رهاب البيطار محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، عن انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من معاينة جثة القتيل محمد الموسى.

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وعلى الرغم من مطالبة قاضي التحقيق بالإبقاء على سرية المعلومات الا انها تستمر في نشر تغريدات على موقع "فيسبوك" تروي من خلالها تفاصيل عن القضية، وكتبت اخيراً "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

وطلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، "لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات".

كما رأت أن "أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها".

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.