احلام تعلق على وفاة الرئيس حسني مبارك تشعل مواقع التواصل_ شاهد

نعت الفنانة الامارتية أحلام الشامسي اليوم الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس المصري حسني مبارك، الذي أوفته المنية عن عمر يناهز الـ 94 عاما، بعد دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:" رحم الله قائد القوات الجويه الرئيس السابق حسني_مبارك اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيح جناتك .

وفي ذات السياق، نشرت الفنانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:"الله يرحمك يا #حسني_مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير #الكويت التي ساهمت في تحريرها ...لك في القلب محبه ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك الحمدلله أنك لم تمت الا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبه اليهم زوراً وبهتانا.. الحمدلله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد #حوبتك في من ظلموك.

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تعتبر فترة حكم مبارك رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.

نجح عام 1989 بإعادة عضوية مصر التي جُمدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل وإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة، عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية، فموضع نفسه كحليف موثوق للغرب ومقارعا لحركات إسلامية متشددة في البلاد.