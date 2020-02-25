أول تغريد من نجل الرئيس حسني مبارك حول وفاته_ شاهد

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، عن وفاة الرئيس الاسبق حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض، بعد دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات العاصمة المصرية القاهر.

ونشر نجل الرئيس الراحل علاء مبارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنا لله و إنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه .

تولى مبارك ابن مدينة كفر مصيلحة بالمنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

ومحمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية) هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيِه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.