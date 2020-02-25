هكذا علقت الفنانة فجر السعيد على وفاة الرئيس حسني مبارك _ شاهد

نعت الفنانة الكويتية فجر السعيد اليوم الثلاثاء 25 فبراير، الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي أوفته المنية عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع مع المرض في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الفنانة عبر حسابها علة مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:"الله يرحمك يا #حسني_مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير #الكويت التي ساهمت في تحريرها ...لك في القلب محبه ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك الحمدلله أنك لم تمت الا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبه اليهم زوراً وبهتانا.. الحمدلله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد #حوبتك في من ظلموك.

وفي وقت سابق، قالت فجر السعيد في تغريده لها عبر تويتر" إنها علمت من أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أنه أجرى جراحة لعلاج فتق جراحي، وأنه يتعافى بشكل جيد بداخل أحد المستشفيات العسكرية، وأن زوجته، سوزان مبارك، وأبناءه علاء وجمال متواجدون معه.

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وأضافت فجر السعيد أن كل ما يتداول من شائعات أخرى لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المصري الأسبق، تلقى العديد من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحته، سواء من مصر أو من خارجها.

واختتمت السعيد بيانها قائلة "باسمي وباسم كل الكويتيين، كما رصدتها وكالة سوا الاخبارية الذين لا ينسون فضل حسني مبارك في تحرير الكويت، نقول لك الحمد على السلامة يا ريس، وربنا يتمم عليك الصحة، المشوار لسه طويل ولسه القصة لم تنتهي، سترى العجب في حوبتك لكل من أساء لك بقصد أو بخضوع لتحريض من ناس كانوا يهجفون لتدمير مصر".

يشار إلى أن علاقة طيبة تجمع فجر السعيد بأسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وخصها بلقاء العام الماضي، نشر في صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحدث فيه عن العديد من القضايا، كما سبق للسعيد أن أجرت لقاء معه في عام 2015.

ومحمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية) هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيِه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.