تراند اليوم : سما المصري ترقص عارية تماماً؟ – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة ظهرت فيها ترتدي البيكيني من الأعلى، وقال البعض إنها عارية من الأسفل، لكن هذه الرقاصة تتعمد الإغراء والتساؤولات والإثارة، وطبعًا لم تحلس على الشاطيء أو في مكان عامٍ عارية، ولم تصل إلى هذا الحد بعد.

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لا يهمها سما إلا كسب المشاهدات العالية وتسليط الضوء عليها ولو على حساب كرامتها كرامة أهلها، وتُشتم كثيرًا على السوشيال ميديا ولا تكترث، وحتى أنها لا تلغي خاصية التعليقات.

خسرت نفسها الرقاصة كثيرًا، ولو استخدمت صفحاتها بشكل ايجابي كان أفضل من أن تستخدمها لعرض جسدها ومؤخرتها وصدرها.