تراند اليوم : سما المصري ملط وإثارة في المطبخ – فيديو

سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري من الأمهات المصريات، ونشرت فيديو تقلدهن فيه وجسدت معاناتهن في فترة دخول المدارس.

علقت سما قائلة: (جزء جديد من حيان الام المصريه خاصه ايام المدارس….الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري….اعملوا واشتركوا في القناه…بووووم).

الراقصة الاستعراضية سما المصري لا تمل من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس مثيرة وجريئة، تستعرض من خلالها لحمها ومؤخرتها أمام المتابعين عبر السوشيال ميديا.

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