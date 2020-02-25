تراند اليوم : هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟

أثارت النجمة اللبنانية هيفا وهبي جدلًا كبيرًا بعدما قالت إنها سرقت من أحدهم، ولم تذكر إسمه ولا عمره ولا جنسيته، حتى لم تعلن عن نوع السرقة وما إذا كان سرق مجوهراتها أو أموالها.

نشرت صورة وكتبت عليها: “يا اما حرامي يا اما نصاب، بس الاتنين سوا صراحة مش كيوت أبدا، أين اشيائي”.

البعض سألها عن الشخص لكنها لم ترد، وقررت أن تحتفظ بالإسم لنفسها وأن لا تفضحه أمام الرأي العام وجمهورها الكبير.

بدأت بتصوير مسلسل “أسود فاتح” تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل من بطولتها، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.