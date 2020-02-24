بث مباشر لقناة فلسطين اليوم لمتابعة الوضع في غزة الآن، ومتابعة التطورات وآخر ماذا يحدث في غزة الان، مع استمرار قصف غزة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية.

بث مباشر قناة فلسطين اليوم لمتابعة الوضع في غزة الآن من هنــــــا

وقال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان أكثر من ٣٤ غارة عدوانية جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مواقع مختلفة في قطاع غزة تركزت في رفح وخانيونس وبيت لاهيا أمس.

وشنت طائرات إسرائيلية حربية، الاثنين، غارتين على موقعين فلسطينيين، يتبعان لحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأفادت إذاعات محلية أن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على موقع يُطلق عليه اسم "حطين"، ويتبع لسرايا القدس ، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، كما قصفت أرضا تقع شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن، الاثنين "سلسلة غارات ضد أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس (جنوب) يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية".

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وأضاف إنه قصف أيضا "بنية تحت أرضية في البريج".

وذكر أن هذه الغارات جاءت ردًا على إطلاق الرشقات الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراض 12 منها.

ولم تعلن سرايا القدس، رسميا، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الجيش الإسرائيلي اتهمها بذلك.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي ساد القطاع، عقب ليلة من التوتر قصف خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع الفلسطينية في قطاع غزة، وسوريا.