بث مباشر تردد قناة الاقصى 2020 على عرب سات ونايل سات _ الوضع في غزة الآن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24 فبراير، أن طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، رداً على إطلاق رشقة من المقذوفات الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس يُستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية تردد قناة الأقصى الفضائية على نايل سات وعرب سات ، حيث طلبت القناة من المشاعدين إلى اعتماد تردد بثها عبر مدار "نايل سات" الجديد، الذي أطلقته في مطلع العام الجديد 2020.

وأوضحت القناة في بيان صحفية صادر عنها أن تردد قناة الأقصى الجديد 2020 أصبح 10971 بمعدل ترميز 27500، واستقطاب H (أفقي)، ومعدل تصحيح 5/6.

ويتابع المشاهدون الفلسطينيون قناة الأقصى كونها من القنوات الفلسطينية المهمة التي تستعرض الأخبار التي تعنى بالقضية الفلسطينية، والأخبار الخاصة بالمقاومة، إلى جانب الأخبار الميدانية المنوعة.

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وواجهت قناة الأقصى الفضائية العديد من الازمات مثل التشويش على بثها، إلى جانب استهداف مقراتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الحروب الثلاثة الماضية وفي أوائل العام 2019.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة بعد ظهر اليوم، رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال الشهيدين زياد منصور وسليم سليم.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين، إن لم يتوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بشكل كامل وليس لعدة أيام فإننا سنوجه ضربة لا مثيل لها في أي عملية سابقة.

وأضاف نتنياهو، خلال جولة بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان ووفد رسم الخرائط وفق " صفقة القرن "، لمستوطنة "أرائيل" بالضفة الغربية، إذا لم تتوقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن إطلاق الصواريخ تمامًا، سيتعين علينا تنفيذ خطة العملية العسكرية الواسعة التي أعددناها مسبقا.

وأكد نتنياهو، "هناك أشياء جديدة مفاجئة لم تكن موجودة في حرب الرصاص المصبوب ولا في عامود السحاب ولا في الجرف الصامد الحروب الثلاث السابقة".

وفي سياق مُنفصل أضاف نتنياهو في حديثه لرؤساء المجالس الإقليمية في غلاف غزة، بحسب "القناة 13" العبرية، أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الهجوم في القطاع، في ظل التوتر الأمني.

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم، غارات جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأخرى شرق المحافظة الوسطى، دون أن يُبلغ عن وقع إصابات.