تراند اليوم : ابنة ستيفن سبيلبرغ تزاول "مهنة إباحية"... والمخرج الشهير يدعمها؟

Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram

كشفت ميكايلا سبيلبرغ، ابنة المخرج ستيفن سبيلبرغ عن تعرّضها في الماضي للتحرّش والاعتداء من قبل "وحوش" لا علاقة لها في أسرتها.

ووفقاً لموقع "إندبندنت" البريطاني، أعلنت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا في مقابلة تلفزيونيّة عن سوء معاملتها، وتطرّقت إلى علاقتها بجسدها وقرارها في مزاولة مهنة إباحيّة للترفيه عن البالغين، مع الإشارة إلى أنّ والدها يدعم خيارها.

وبالتالي، تأمل الفتاة الراشدة بتقديم بعض الأعمال الاباحيّة علنياً أو للزبائن الخصوصيين، والحصول على رخصة رقص.

Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram

Advertisements

Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram

Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram

Photo Credit: Chris Carlson/AP/Shutterstock