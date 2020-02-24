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كشفت ميكايلا سبيلبرغ، ابنة المخرج ستيفن سبيلبرغ عن تعرّضها في الماضي للتحرّش والاعتداء من قبل "وحوش" لا علاقة لها في أسرتها.
ووفقاً لموقع "إندبندنت" البريطاني، أعلنت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا في مقابلة تلفزيونيّة عن سوء معاملتها، وتطرّقت إلى علاقتها بجسدها وقرارها في مزاولة مهنة إباحيّة للترفيه عن البالغين، مع الإشارة إلى أنّ والدها يدعم خيارها.
وبالتالي، تأمل الفتاة الراشدة بتقديم بعض الأعمال الاباحيّة علنياً أو للزبائن الخصوصيين، والحصول على رخصة رقص.
Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram
Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram
Photo Credit: Courtesy of Mikaela Spielberg/Instagram
Photo Credit: Chris Carlson/AP/Shutterstock
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ابنة ستيفن سبيلبرغ تزاول "مهنة إباحية"... والمخرج الشهير يدعمها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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