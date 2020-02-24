تراند اليوم : سما المصري بفيديو معيب ولا تخجل

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو يصنف تحت خانة “الإباحة” لأنها عرضت مؤخرتها الكبيرة بشكل واضح، وصدرها ولم تصور وجهها واكتفت بعرض جسدها لتجذب أكبر عدد من المشاهدة.

سما المصري تكرس لمؤخرتها

علّقت على الفيديو، وقالت إنها قبلت تحديات غريبة من متابعيها: “لايف اللوبس لسه خلصان وكان في تحديات في الكومنتات اللي يطلبه الجمهور لازم انفذه ونفذت طلبات غريبه اوي الصراحه النهارده وبكره هنكمل تحديات ودا جزء من الطلبات اللي طلبتوها في اللايف وكان في طلبات غريبه تانيه اجلتها لبكره وكمان غيرت اللبس ودا اتطلب مني وحاجات تانيه اوووف…هههه”

لا تخجل من تصرفاتها، وتشجع على الفسق والرذيلة ولا يضع أحد حدًا لها ولكل تصرفاتها التي تسيء للمرأة العربية بشكل عام، والمرأة المصرية بشكل خاص.