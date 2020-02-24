تراند اليوم : سما المصري بالـ Baby Doll – صورة

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، صورة جديدة لها ظهرت فيها بالـ Baby doll وعرضت كل جسدها أمام كل متابعينها، ولا تخجل من تصرفاتها، ولا تراجع حساباتها وتنشر ما تريده دون أي رقيب أو حسيب.

اقرأ: سما المصري تحب مؤخرتها والتاتو في هذا المكان – صور

وقالت: “بيسالوني بتعملي ايه لما الدنيا تيجي عليكي بقولهم مفيش ..لما تيجي كده اجيلها كده ولما تيجي كده اجيلها كده.. واهي بتعدي”

ويبدو أن سما وحيدة في حياتها، وعائلتها لا تتحدث معها، لأنها مرة لم تنشر أي صورة مع عائلتها الصغيرة أو أقاربها، وتكتفي بصورها المثيرة لتخبيء الحقيقة الصعبة التي تعيشها يوميًا.