شاهد: الفنانة نانسي عجرم بالبكيني تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة البنانية نانسي عجرم، بعدما أطلت بأحدث إطلالة عصرية لها من كواليس برنامج ذا فويس كيدز.

وأطلت الفنانة اللبنانية بإطلالة جريئة، حيث اعتمدت في إطلالتها على فستان أسود قصير من قماش الترتر اللامع، و نسقته مع هاف بوت اسود، ما اعطى إطلالتها لمسة من الاناقة والجمال.

وعلقت الفنانة اللبنانية على منشورها الذي حاز على إعجاب أكثر من 283 ألف متابع بقولها: " معارك الجولة الثانية .. فريق نانسي ".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من المعجبين الذين أثنوا على جمال الفنانة نانسي، والتي تميزت بإطلالة عصرية واكبت فيها جميع صيحات الموضة.

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ويوم أمس الأحد، كشفت وسائل إعلام لبنانية، تطورات جديدة بقضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهشيم.

وقالت رهاب البيطار محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، عن انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من معاينة جثة القتيل محمد الموسى.

وعلى الرغم من مطالبة قاضي التحقيق بالإبقاء على سرية المعلومات الا انها تستمر في نشر تغريدات على موقع "فيسبوك" تروي من خلالها تفاصيل عن القضية، وكتبت اخيراً "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".