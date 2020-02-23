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سبب غريب.. تاجر مخدرات يخسر 60 مليون دولار

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واجه تاجر مخدرات الايرلندي كليفتون كولينز مشكلة في تخبئة "كلمة السر" الخاصة في الولوج للثروة التي جمعها واشترى بها عملات التي قدر ثمنها بـ59,7 مليون يورو، كان قد جمعها من تجارة المخدرات قبل أن يسجن.

ليفكر بطباعة كلمة السر على ورقة من قياس "A4" ليضعها بعد ذلك في أنبوب معدني صغير وليخبئها في صنارة صيد ، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان " البريطانية.

إلا أن المفاجأة حصلت عندما ألقت الشرطة القبض بعد العثور على كمية من الحشيش وصل سعرها لحوالي ألفي دولار، لتقوم بسجنه والحكم عليه بخمس سنوات.

واستأجر صاحب العقار منه كولينز الشقة، ثم رمي جميع محتوياتها في النفايات ومن ضمنها صنارة الصيد، لتضيع معها "كلمة السر"، وصرح كولينز لاحقا للشرطة بأن ماحصل معه هو عقاب على حماقته.

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