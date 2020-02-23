الهند: العثور على أكثر من 3000 طن من الذهب

عثر الجيولوجيون الهنود على كمية هائلة من الذهب تبلغ خمسة أضعاف احتياطي الذهب في البلاد، حيث تم العثور على منجمين ذهبيين بداخلهما أكثر من 3500 طن من الذهب في منطقة سونبادرا شرقي ولاية أوتار براديش، وتقدر قيمة الذهب بحوالي 12 تريليون روبية (كل 100 روبية تعادل 1.40 دولار).

ووفقا لمجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطي الذهب في الهند 626 طنًا، وفي حال صحة هذه التقديرات، فسوف تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث احتياطي الذهب في العالم. وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأولى باحتياطي 8133.5 طن، بينما حاليا تحتل ألمانيا المركز الثانية باحتياطي 3366 طن من الذهب.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة "أتون ريسورسز" الكندية للتعدين، إنها حصلت على رخصة لاستخراج الذهب في مصر، هي الثانية من نوعها منذ فوز منافستها "سنتامين" برخصة مماثلة قبل 15 سنة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك كامبل: "باعتبارها رخصة التعدين الثانية منذ فوز سنتامين برخصتها، فهذه أخبار تاريخية لأتون ومصر، نحن متحمسون للغاية للإعلان عن هذه الأنباء، والتي كانت تتويجًا لأكثر من عشر سنوات من العمل".

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وأضاف في البيان الصادر عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أنه بموجب هذه الخطوة تحصل "أتون" على رخصة لعشرين عامًا مع فترة إضافية اختيارية مدتها 10 سنوات، ما يسمح لها بتطوير أعمالها في موقع "حمامة" في أبو مروات ويسمح لها بمواصلة الاستكشافات في مناطق أخرى.

وتابع البيان: "يؤكد ذلك التزام مصر بتطوير قطاع التنقيب والتعدين، مصر بلد مبارك بوجود إمكانات هائلة غير مستغلة في المعادن، ليس فقط من الذهب، ولكن من جميع المعادن النفيسة والصناعية، إلى جانب وجود بنية تحتية عالمية المستوى، ومجموعة كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، وكل ذلك في إطار قوي وبلد مستقر".

وأردفت: "نعتقد أن منحنا الترخيص يمهد الطريق لمستقبل مشرق للتنقيب والتعدين في مصر، ونتطلع إلى فرصة للحصول على المزيد من مساحات التنقيب، ونتطلع بشغف للمشاركة في عطاءات التنقيب القادمة والعمل في مصر لسنوات عديدة".

ويشار إلى أن البحث عن الذهب في سونبادرا بدأ منذ ما يقرب من عقدين - في الفترة 1992-1993 بواسطة هيئة المسح الجيولوجي للهند، حيث تم الإعلان عن وجود الذهب في المنطقة لأول مرة في عام 2005.