تراند اليوم : بسبب فضيحة الفنان ناصر القصبي يتصدر تويتر_ شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد اسم الفنان الكوميدي ناصر القصبي، بعد أنباء نشرتها وسائل إعلام، عن فصل قاض طلق امرأة من زوجها، ثم تزوجها مسيارا.

وأعاد الخبر لأذهان المغردين، مشهدا من إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر "طاش ماطاش"، والتي أدى فيها ناصر القصبي مشهداً مماثلاً قبل عدة سنوات.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصدر خاص بها، صدور قرار بفصل قاض بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا، ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، بعد تأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة للعديد من التهم الأخرى.

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وطاش ما طاش هو مسلسل تلفزيوني رمضاني كوميدي سعودي. بدأ إنتاجه عام 1993 وعرض في شهر رمضان عام 1414 الموافق شهر فبراير عام 1994، شارك فيه العديد من الممثلين السعوديين والعرب.

ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي. وقد طلبت مكتبة الكونغرس الاميركية بعض أجزاء العمل لوضعه في أرشيف المكتبة.

وأخذ اسم المسلسل طاش ما طاش من لعبة ودية تؤخذ فيها قارورة المشروب الغازي المصنوع من الزجاج فيقوم أحدهم بخضها عدة خضات ليقول لخصمه "طاش أو ما طاش" أي عند فتح القارورة هل تفور ويخرج ما فيها من مشروب خارج القارورة (طاش) أم لا (ما طاش)، فيختار الخصم أحداها فتفتح القارورة والفائز من يصح قوله، وهي لعبة حماس ية قد يشترك فيها مجموعة من الأشخاص والكل منهم يدلي برأيه في ذلك.