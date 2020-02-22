شاهد: ديانا كرزون تطلق أغنيتها "صعب أقدر" باللهجة العراقية

أطلقت سوبر ستار العرب الفنانة ديانا كرزون، أقوى أعمالها الغنائية باللهجة العراقية "صعب اقدر"، من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.

ويعتبر العمل الجديد من الأعمال المميزة لكونه يحمل أسمى معاني الرومانسية والأحاسيس المملوءة بالمحبة وصدق الأحاسيس ودقة التعابير التي ترتقي بسامعيها.

وتقول كلماتها : صعب اقدر

كاره كلشي بغيابك ، صوتي وروحي واحساسي ، وكلام الناس ...والحيره

اني الي يحبك موت ، لا تبخل عليه بصووت ، اذا تبعد عليه اموت... غيره غيره

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ما اكدر ، اضم اكثر ، واسوي نفسي ما مهتم ، مو يمكن ، اكيد احن

ترا انت عندي ويه الدم

يذكر ان سوبر ستار العرب الفنانة ديانا كرزون اختارت ان يكون تعاونها مع الملحن الموهوب علي صابر من خلال تسجيل عملين غنائيين باللهجة العراقية وهو اول تعاون فيما بينهما ليحمل العام 2020 تنوعا في كافة الاعمال التي ستطلقها كرزون بكافة اللهجات العربية لعشقها الى تقديم كافة الألوان الغنائية وأجادتها لها ، ليكون العمل الجديد صعب اقدر اول هذه الاعمال التي تم اطلاقها لتحمل الايام القليلة القادمة مفاجآت سيتم الاعلان عنها فيما سيتم تحديد موعد اطلاق ثاني تلك الاعمال في القريب العاجل .

ويحقق العمل الجديد " صعب اقدر " تفاعلا كبيرا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الإذاعات المحلية والعربية، منذ اللحظة الأولى لاطلاقة .