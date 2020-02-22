شاهد.. بثينة حمدان تتحدث: يا قديم بالتونسي

نشرت الكاتبة بثينة حمدان، حلقة جديدة عبر موقع يوتيوب، بعنوان (بالتونسي) حيث وجهتها إلى مجموعة "يا قديم" الخاص بجيل الثمانينات والتسعينات.

وتُعرف بثينة حمدان نفسها في مقطع الفيديو بأنها كاتبة فلسطينية تونسية عاشت في رام الله ، مشيرة إلى أنها عاشت هذه الفترة التي ستتحدث عنها.

بثينة عبد المنعم محمد حمدان، هي كاتبة فلسطينية من قرية عنابة قضاء مدينة الرملة لواء مدينة اللد، وهي قرية احتلتها إسرائيل عام 1948 (عام النكبة )، من مواليد دمشق عام 1982، عاشت طفولتها في تونس العاصمة وعادت مع عائلتها إلى فلسطين مع اتفاقية أوسلو عام 1994.

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وبدأت حمدان حياتها الكتابية منذ صغرها فأحبت الصحافة واهتمت بالصحف عموماً وكتبت خواطر عديدة منذ سن العاشرة، وعندما أصبحت في الرابعة عشر استثارها مقال بعنوان "مقبرة القلوب ماذا تريدين؟" للصحفي عبد الحفيظ جعوان (مراسل تلفزيون العربية في فلسطين)، والذي أدان فيه المرأة، فكتبت مقالاً بعنوان "لا تظلموا المرأة" في صفحة يراعات للفتيان والفتيات والتي تصدر على شكل صفحة أسبوعية في جريدة الأيام الفلسطينية، وملحق يصدر كل شهرين في الجريدة نفسها.

كما كتبت عشرات القصائد والخواطر والنثر والتحقيقات الصحفية، وبرعت في الكتابة عن مشاكل الطلبة في المدارس الفلسطينية.

وكان اصدارها الأول كتاب بعنوان "نسمات باردة" عام 2009، اصدار مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي حيث كتبت عن حكاية لجوء وغربة وتشتت عائلتها من عنابة عام 1948 معتمدة على التاريخ الشفوي من كبار السن من القرية بينهم عمتها التي كان عمرها انذاك نحو 12 عاماً وكتبتها بطريقة روائية وحساسة وإنسانية.