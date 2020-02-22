محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم تكشف تفاصيل جديدة

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، تطورات جديدة بقضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى الذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهشيم.

وقالت رهاب البيطار محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، عن انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من معاينة جثة القتيل محمد الموسى.

وعلى الرغم من مطالبة قاضي التحقيق بالإبقاء على سرية المعلومات الا انها تستمر في نشر تغريدات على موقع "فيسبوك" تروي من خلالها تفاصيل عن القضية، وكتبت اخيراً "لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها، وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص".

وتقدمت أسرة القتيل الشاب السوري محمد الموسى، "بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح الجثة، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده، بسبب شكوك لديهم يأملون أن تشريح الجثمان يوضحها".

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن "عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا".

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وطلبت عائلة الموسى تشريح الجثة لتبيان الحقيقة، "لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات".

كما رأت أن "أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تظهر وجود دفاع مشروع عن النفس، لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها".

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،عن أول حفلاتها الغنائية، والتي من المقرر أن تحيها يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير المقبل، على مسرح ستاد القاهرة الدولي، ويشارك في نفس الحفل كل من الفنان تامر حسني، ووائل جسار.

وفي وقت سابق، كانت المحامية السورية رهاب بيطار، المتطوعة في فريق الدفاع عن أسرة القتيل محمد الموسى، قد كشفت قبل أيام أن جثمان القتيل لم يدفن بعد، وما زال في ثلاجة المستشفى في بيروت.