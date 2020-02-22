تراند اليوم : تسريب فيديو جديد لـ خالد يوسف ورنا هويدي كاملاً 11 دقيقة بدون حذف

صباح الأربعاء، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة المصرية رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للتحقيق معها حول وجودها في فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف.

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رنا هويدي تتواجد في السجن، وحتى الآن لا يعلم أحد ما إذا كانت أيضاً تزوجت من خالد يوسف بشكل سري كما حصل مع الممثلتين المصريتين منى فاوق وشيماء الحاج والمحامية منى الغضبان.

لم نكن نعرف رنا هويدي لولا القاء القبض عليها في قضية خالد يوسف، وكان آخر فيديو نشرته فيه الكثير من الإيحاءات الجنسية، وحذفت خاصية التعليقات حتى لا تتعرض لأي انتقادات.