تراند اليوم : طليقة رياض محرز نادمة – وثيقة

أعلنت وسائل إعلامية بريطانية، خبر طلاق لاعب المنتخب الجزائري ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز عن زوجته الهندية الأصل ريتا جوهال بعد خيانتها له مع ملاكم أمريكي.

طليقة محرز، ندمت على فعلتها بدليل أنها نشرت منذ ساعات ما يعبر عن حزنها بسبب انتهاء علاقتها مع النجم الجزائري، وقالت أنها لا تحقد عليه وتتمنى له الحب والسعادة في حياته.

وكان محرز، تزوج عارضة الأزياء والمغنية ريتا جوهال، 26 عامًا، في أغسطس 2015، والتي أنجبت منه ابنتين، ويعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما.

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وقالت صحيفة (ذا صنّ البريطانية)، أن محرز يواعد الآن فتاة تُدعى تايلور، ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وأضافت الصحيفة أن تايلور البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها باللاعب الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

وكتبت الصحيفة أن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه يوم الأربعاء 6 فبراير 2020 في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

سليمان البرناوي- الجزائر