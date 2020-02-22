شاهد: أصالة تتحدث عن طلاقها من طارق العريان

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها وتحدثت عن طليقها المخرج المصري طارق العريان، مؤكدة أنها كانت تحبه، وأنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عنه.

وقالت الفنانة أصالة كنت متعلقة به كثيرًا، وكنت أحبه، وأنا عمومًا الحب في حياتي ليس سهلًا، وأنا أحببته كثيرًا“، وحول أغنيتها الأخيرة ”شامخ“ التي تزامنت مع انفصالها عن طليقها، أوضحت النجمة السورية أنها كانت تعاني من تعب نفسي، وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء بعد الانفصال عن زوجها، مضيفة أنه خلال الفترة التي شهدت إطلاق الأغنية كانت في ظروف سيئة للغاية، ولم تكن حالتها مستقرة.

ورأت الفنانة السورية أن هذه الأغنية تعبر عن الحقيقة، وأن هذا جزء من شخصيتها، خاصة أنها تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

ورغم ذلك قالت الفنانة أصالة إنها لم تتأثر بما حدث بشكل كبير، مستشهدة بأنها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضي.

Advertisements

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان.

وقالت نصري في منشور لها على حسابها في "انستغرام"، إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها "آدم وعلي"، مُضيفة عبارة "بكل الحزن والأسف"، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.

ويأتي إعلان نصري هذا بعد أشهر من الجدل حول انفصالها عن زوجها بسبب خيانته لها مع فنانة أخرى، وتواجده المستمر في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من جميع الإشارات التي أكدت انفصالها سواء من خلال منشوراتها المليئة بالحزن، وبكائها على المسرح عند غنائها عن الخيانة، حاولت أصالة التزام الصمت والهروب من مروّجي الأخبار التي تحدثت عن انفصالها أو تعرضها للخيانة.

يذكر أن اختيار أصالة لهذا الوقت لإعلان انفصالها، قد أثار تساؤلات بين جمهورها العريض في الوطن العربي، خاصة أنها كانت على علاقة طيبة بزوجها، إذ لم تتردد في التعبير له عن حبها مرارًا وأمام الملأ خلال السنوات الماضية.