لهذا السبب تعويض سيدة مصرية بمليون جنيه من زوجها

حكمت المحكمة المدنية بمحافظة البحيرة شمال جمهورية مصر العربية اليوم السبت 22 فبراير، بتعويض سيدة مصرية ورضيعتها بمليون جنيه، بسبب إصابتها بمرض الإيدز، حيث نُقل لها عن طريق زوجها الذي يعالج منه منذ فترة طويلة قبل زواجه ولم يخبرها بذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ من سيدة حامل لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، تتهم فيه زوجها بنقل مرض الإيدز لها أثناء معاشرتها، مؤكدة أنها أثناء متابعة الحمل عند دكتور أمراض النساء طلب منها بعض التحاليل الخاصة بمتابعة حملها وكانت الصدمة الكبرى لها عندما سألها طبيب التحاليل عما إذا كان أحد من أفراد الأسرة مريض بمرض الإيدز في عائلتها.

وقالت الضحية إنها بعد إخبار الطبيب بإصابتها، طلبت من زوجها إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على صحته ولكنه رفض بشدة، وأكد لها أنه سيجري الكشف في الإسكندرية مكان عمله، وبعد مراقبتها له اكتشفت دخوله مستشفى في الإسكندرية وبعد خروجه من المستشفى دخلت وبدأت تستعلم عن تفاصيل علاج زوجها واكتشفت أنه مريض إيدز، وأنه يأخذ جرعات العلاج من قبل الزواج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يحمل فيروس نقص المناعة الإيدز من قبل الزواج، حيث إنه صرف العلاج بتاريخ 2018626، وتاريخ الزواج كان 20181027، وأن إصابته بالإيدز كانت قبل زواجه بالمدعية، وأنه تزوجها دون إخبارها بحقيقة الأمر.