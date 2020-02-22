شاهد: لحظة سقوط جراح القلب مجدي يعقوب في حفل تكريمه

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط جراح القلب المصري والعالمي، مجدي يعقوب، وذلك خلال تكريمه في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، في الإمارات.

وأعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم ، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12.000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.

ويظهر الفيديو تعثر قدم مجدي يعقوب ما أدى إلى سقوطة على منصة التكريم، ولم يلبث محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سارع إلى مساعدة على النهوض مرة أخرى.

وكرم ابن راشد آل مكتوم، طبيب القلب المصري، مجدي يعقوب، في الحفل الختامي لمبادرة "صناع الأمل"، الذي أقيم أمس الخميس، في إمارة دبي، وحضره 12 ألف شخص.

وقلّد الشيخ محمد بن راشد، مجدي يعقوب، وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية التي منحت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).