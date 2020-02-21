الموت يُفجع الفنان جورج وسوف في سوريا (شاهد)

تناقل فنانون اليوم الجمعة، خبر وفاة فرحة متعب الصدي والدة الفنان السوري جورج وسوف صباح يوم الجمعة 21 فبراير/ شباط 2020، عن عمر يناهز (82) عاماً، بعد تدهور حالتها الصحية.

وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على حسابها الرسمي في "تويتر"، "أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

ومن جانبها نعت الفنانة اللبنانية ​لولا جفان على حسابها في "تويتر"، قائلةً : " أتقدم باحر التعازي من الفنان #جورج_وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جنّاته".

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وستقام الصلاة على جثمان الراحلة، اليوم في الثالثة عصرا، بكنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا، كما تقرر إقامة العزاء في صالة الكنيسة، أيام السبت والأحد والاثنين، من الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.