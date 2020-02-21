تراند اليوم : شيما الحاج بعد خطوبتها: هتفرغ لجوزي وربنا عوضني!

احتفلت الممثلة شيما الحاج، بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، بالتزامن مع عيد الحب، وارتدت فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

شيما قالت في أول تصريحاتها بعد الخطوبة: (ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعيني).

اضافت: (حبينا بعض.. والحب ده رزق من ربنا، وكنت واثقة فى عوضه ودايما بقول إن ربنا بيبقى عنده الحاجة الحلوة).

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تابعت: (أنا ماتعتبش نفسيا غير من الوسط الفنى لأن كله صراعات وأنا مابحبهاش، والحمد لله).

يأتي هذا، بعد فضيحة انتشار مقاطع جنسية ظهرت فيها شيما برفقة الممثلة منى فاروق، مع المخرج المصري خالد يوسف، وتم حبسهما عدة أشهر بتهمة الترويج لفعل فاضح، ثم حصلت منى وشيما على حكم البراءة وغادرت كل منهما السجن لتبدأ حياة جديدة.

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