الارشيف / منوعات

تراند اليوم : شيما الحاج بعد خطوبتها: هتفرغ لجوزي وربنا عوضني!

0 نشر
Dina Hussein 0 تبليغ

Advertisements

احتفلت الممثلة ، بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، بالتزامن مع عيد الحب، وارتدت فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

شيما قالت في أول تصريحاتها بعد الخطوبة: (ناوية أتفرغ لجوزى بعد الجواز وأخدمه بعيني).

اضافت: (حبينا بعض.. والحب ده رزق من ربنا، وكنت واثقة فى عوضه ودايما بقول إن ربنا بيبقى عنده الحاجة الحلوة).

Advertisements

تابعت: (أنا ماتعتبش نفسيا غير من الوسط الفنى لأن كله صراعات وأنا مابحبهاش، والحمد لله).

يأتي هذا، بعد فضيحة انتشار مقاطع جنسية ظهرت فيها شيما برفقة الممثلة ، مع المخرج المصري ، وتم حبسهما عدة أشهر بتهمة الترويج لفعل فاضح، ثم حصلت منى وشيما على حكم البراءة وغادرت كل منهما السجن لتبدأ حياة جديدة.

اقرأ: القبض على منى فاروق وشيما الحاج بتهمة الفيديو الجنسي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا