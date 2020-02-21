هذا ما أحدثته أغنية بنت مكة في السعودية (شاهد)

أمر أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج كليب أغنية بنت مكة التي انتشرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية وأثارت حالة من الغضب.

ونشرت إمارة منطقة مكة، على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "أمير مكة خالد الفيصل، يوجه بإيقاف المسؤولين عن انتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وأضافت: "تتضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم".

ودشن ناشطون وسم (#لستن_بنات_مكه) رداً على الأغنية، قال أحد المُغردين، ويُدعى عبد الرحمن، إن "الدولة تسابق الزمن في تنويع الفنون وتشجيع الانتاج الفني المحلي بتوجيهات سموكم والراب هو فن عالمي ومحلي معرب ويوجد العديد من الهواة والفنانين السعوديين لهذا اللون".

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ام مُغردة أخرى وتدعى وسام بنت مساعد، فردت قائلة: "احترم قرارات أمير مكة حظه الله، بس البنت ما عملت حاجة ولا غلطت بشي".

اما مريم العدناني، غردت قائلة: "انا ما شفت المقطع بس بالتأكيد ضده حتى لو كانت الفتاة من قبائل مكة، أما حكاية أني أجردها من حقها في مكة فهذا غير مقبول طالما أنها سعودية ومن مكة لها الحق فيها أكثر من أي سعودي خارج مكة.. أنا من هُذيل عشان ما تجردوني أنا كمان من مكة".

وقال حساب أخر يحمل إسم "كبرياء إمرأة"، "#بنت_مكة سلامات إيش هالأغنية من متى تمثلنا احنا ي الحجازيات وبعدين من قال انها سعودية أساساً يا ربي كل فترة يطلع شي يجيب الهم".