تراند اليوم : أول رد من “منى فاروق” بعد تعاطف الجمهور معها – إتفرج

ردت الفنانة منى فاروق على موجة التعاطف التي لاقتها من الجمهور والفنانين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك قائلة: ” بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وانا وضحت اني غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن انا فعلًا في صراع اني اكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم اللي بيا .. شكرًا ليكوا وادعولي محتاجة دعواتكم”.

وكانت قد نشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن.

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: “يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله”.

وانتابت منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد ابتعاد الناس المقربين لها عنها.