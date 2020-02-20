تراند اليوم : بعد فضيحة الأفلام الجنسية مع خالد يوسف .. خطوبة شيما الحاج – صور

احتفلت الممثلة شيما الحاج، بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال.

ارتدت شيما، في حفل خطوبتها، والذي تزامن مع عيد الحب، فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، وخطيبها رجل أعمال يسمى أحمد.

يأتي هذا، بعد فضيحة انتشار مقاطع جنسية ظهرت فيها شيما برفقة الممثلة منى فاروق، مع المخرج المصري خالد يوسف، وتم حبسهما عدة أشهر بتهمة الترويج لفعل فاضح، ثم حصلت منى وشيما على حكم البراءة وغادرت كل منهما السجن لتبدأ حياة جديدة.

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