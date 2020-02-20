تراند اليوم : شاهد: فضيحة الفنان قصي خولي تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 20 فبراير، مقطع فيديو، لزوجة الفنان السوري قصي خولي مديحة الحمداني تتحدث فيه عن معاناتها مع زوجها الذي أعلن زواجه سرا بشكل مفاجئ.

وقالت زوجة الفنان السوري مديحة تفاصيل وضعها الحالي، وهي تبكي قائلة: ”الجميع يسيء لي ولابني وقالوا عني إنني بنت شارع، كل ذنبي أنني اخترت الشخص الخطأ“.

وأضافت مديحة: ”أنا بنت عائلة محترمة والتحقت بشركات كبرى في دبي للعمل بها، وتعرفت على قصي عام 2014 من خلال عملي“.

وتابعت موجهة كلامها لمن يسيء إليها: ”عيب عليكم هذه الإساءة، لأنكم لا تعرفوني وعيب على قصي لأنه جعلنا عرضة لمن يسوى ومن لا يسوى شيئا“، على حد تعبيرها.

Advertisements

واتهمت مديحة، قصي خولي بتمثيل دور الأب، والادعاء بأنه مثالي في علاقته مع ابنه، قائلة: ”شاهدت آخر برنامج له وهو يتحدث عن كونه أبا مثاليا، ولكني لا ألومه لأنه ممثل وهذه حياته، يمثل في أعماله الفنية وفي الواقع“.

وأردفت بالقول: ”سنة كاملة تحكون عني وعن نجلي بالسوء وأنا أرفض الحديث، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ومن كثرة الظلم وبعد مقابلة قصي على التلفزيون، قررت الخروج والحديث“.

واختتمت حديثها قائلة: ”إذا خرج قصي بحديث كذب في أي مقابلة، سأظهر من جديد وأكشف كذبه على الملأ، وأمام الجمهور الذي يشاهد أعماله، لقد صَمت بما فيه الكفاية وسأحصل على حقي مهما كان“.

والفنان قصي خولي ممثل سوري حاصل على الجنسية الأمريكية، حيث درس في البداية في كلية الحقوق ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1999، بدأ خولي مسيرته المهنية من خلال فيلم (ذاكرة صعبة)، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف.