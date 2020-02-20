تراند اليوم : من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها … منى فاروق غلطت وندمت ارحموها

من منا بلا خطيئة، ومن منا لم يجانبه الصواب فى قرارات او خطوات ربما أدت الى كوارث فيما بعد، حالنا مثل حال الجميع فى كل بقاع الارض، فلم نخلق ملائكة ولن نكون، ولو كان الفطرة اننا لا نخطئ ابدا، لما شرع الله لنا التوبة فى كل الأديان ووعدنا بقبولها لو خلصت النوايا واستقامت الأفعال.

ومنى فاروق شأنها شأننا جميعا، اخطأت بلا جدال، بل ودفعت الثمن غاليا من سمعتها ومن الفضيحة المدوية التى لازمتها وستلازمها لسنوات قادمة، لكنها ندمت على ما فعلت، وتابت وأنابت ولا يستطيع بشرى منا ان يدرك مدى صدق او صحة تلك التوبة والندم، فعلمها وحسابها عند الله.

فلنرحم من أعرض عن الباطل، ومن نأى بجانبه عن المعاصى، حتى يثبت العكس على الأقل، اما المتربصين الذى لم يتوقفوا عن قذف حجارتهم على منى فاروق، فعليهم ان يدركوا انكم تضعونها فى طريق مسدود، قد يدفعها كما قالت لانهاء حياتها للخلاص من الصراع اليومي الذى تعانيه.

ارحموها فنحن بشر .. نخطئ ونصيب … وجزاءنا جميعا عند الله من ثواب وعقاب.

فلا تسنوا الرماح لقتل من اعلن توبته … ولا تشعلوا النيران فى جسد من اعترف بذنبه ودفع ثمن خطيئته.

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على نفس السياق السابق دخل الفنان المصري المشهور شريف منير، الذى قدم رسالة قد تريح قلب ونفس منى فاروق وتجعلها تدرك انها ليست اول ولا اخر من اخطأ واعلن توبته، على خط الأزمة الخاصة بالفنانة منى فاروق، بعد إثارتها الجدل بظهورها في بث مباشر تهدد فيه بالانتحار.

وكتب شريف منير، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت”.

,تابع: “ماتقسيش على نفسك أوي كدة.. منتظرك علشان أمثل معاكي.. منى فاروق ممثلة شاطرة وأكون سعيد جدا إني أمثل معاها”.

وكانت الفنانة منى فاروق قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على “Yنستغرام”، أكدت خلاله أنها تحاول التظاهر بأنها تعيش حياة طبيعية منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر، لكنها في الواقع ليست كذلك، بل تعاني بشدة من نبذ الناس والمجتمع لها، موضحة أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون الابتعاد عنها.