لهذا السبب سعودي يحرق زوجته بالبنزين

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عن إقدام زوج سعودي في الأربعين من عمره، على حرق زوجته الشابة بالبنزين في جريمة عنف أسري مروعة شهدتها إحدى قرى منطقة جازان في جنوب البلاد.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إن الزوج الذي كان تحت تأثير شرب الخمر، اعتدى بالضرب في بداية الأمر على زوجته، قبل أن يسكب عليها البنزين ويشعل النار فيها.

وأضافت أن الزوجة الثلاثينية تعرضت لإصابات بليغة، وترقد حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، قوله إن المريضة في وضع صحي مستقر، رغم أنها لا تزال على التنفس الاصطناعي، مضيفا دراج أن الزوجة ستخضع لجراحة تجميلية لآثار الحريق الذي اجتاح جسدها ونسبته 50%.