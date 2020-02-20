تراند اليوم : سما المصري بالمايوه وترد: اللي مش عاجبه يشد حواجبه! – فيديو

تستمر الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، في استفزاز متابعيها، من خلال الظهور بإطلالات جريئة، تستعرض من خلالها موخرتها وجسمها على الملأ عبر السوشيال ميديا.

نشرت سما مقطع فيديو حديث ظهرت فيه ترتدي المايوه على البحر في مدينة شرم الشيخ في مصر، وبدت كعادتها تستعرض مؤخرتها الضخمة.

نال الفيديو هجوماً من قبل المتابعين، لكنها ردت بعنف قائلة: (اللي مش عاجبه يشد في حواجبه ولا يشرب من بحر شرم الجميل دا اهو واسع ونضيف ورايا اهو وانا عن نفسي شربت منه وحبيت ميته اوي…واللي عارف شريف مايدخلش عندي مش يدخل يشتم واول مايشوفني في الشارع يجري عليا عايز يتصور).