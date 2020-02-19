شكرا لبحثكم عن خبر إيفانكا ترامب ترتدى الحجاب في الإمارات ...وهكذا احتشمت ... شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي "الحجاب"، في دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي، الذي تشارك فيه بدعوة من الإمارات، والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لأحدى المعالم الشهيرة في دبي.

ايفانكا ترامب بالحجاب ايفانكا ترامب بالحجابوكان في استقبال إيفانكا ترامب، لحظها وصولها للأمارات، القنصل العام الأمريكي فيليب فراين، ومنى غانم المرى رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونشرت الصفحة الرسمية للخارجة الأمريكية صور فور وصولها، وعلقت عليها قائلة: “يسعدنا الترحيب بالسيدة إيفانكا ترامب في دبي، رحب بها واستقبلها القنصل العام فيليب فراين وسعادة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة”.

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وكانت وزارة الخارجية قد نقلت عبر حسابها الرسمي بتويتر، تصريحات ايفانكا وجاء فيها:"متحمسة لإلقاء كلمة رئيسية في القمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال على هامش منتدى المرأة العالمي في دبي يوم الأحد"، وتابعت:" سألتقي أيضاً مع قادة من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة الإصلاحات القانونية التي ستزيل العوائق من أجل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة والحرة للمرأة".